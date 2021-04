Una settimana dopo la convincente vittoria contro il Milan, sabato la Juventus Primavera torna in campo per sfidare l'Ascoli. La squadra marchigiana è il fanalino di coda del campionato e i giovani bianconeri guidati da Bonatti hanno l'opportunità, con una vittoria, di poter agganciare le prime posizioni della classifica e far parte del trenino che fino alla fine lotterà per la vittoria. A fischiare l'inizio del match alle 11 - all'Ale e Ricky di Vinovo - sarà il signor Paride Tremolada della sezione di Monza, coadiuvato da Roberto Fraggetta di Catania e Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto.