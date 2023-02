La Juventus Primavera allenata da Paolo Montero è tornata alla vittoria in campionato contro il Sassuolo dopo l'eliminazione dalla Youth League. Giovedì tornano in campo per la gara contro l'Udinese. La gara sarà diretta da Rinaldi di Bassano del Grappa , coadiuvato dagli assistenti Boggiani di Monza e Pinna di Oristano.