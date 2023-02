Laprimavera di Paolo Montero dopo la sconfitta in Youth League per mano del Genk scende in campo contro il Sassuolo in campionato. L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale. A dirigere la sfida sarà il signor Calzavara della sezione di Varese, coadiuvato dagli assistenti Centrone di Molfetta e Iacovacci di Latina.