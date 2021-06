Dopo l'esaltante vittoria nel derby di domenica mattina, la Juventus Primavera torna in campo mercoledì per affrontare il Cagliari nell'ultimo match di campionato. La squadra di Bonatti è matematicamente qualificata ai playoff, in gioco ci sono ancora le prime due posizioni del campionato, che varrebbero l'accesso diretto alle semifinali. A fischiare l'inizio dell'incontro, alle 15, sarà il signor ​Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato da ​Michele Somma della sezione di Castellammare di Stabia e ​Veronica Vettorel della sezione di Latina.