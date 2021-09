Dopo la sosta, la Juventus Primavera tornerà in campo venerdì, alle 17, per affrontare una delle big del campionato: l'Atalanta. Seconda partita stagionale, per i giovani bianconeri, che all'esordio hanno battuto la Fiorentina 2 a 1. A fischiare l'inizio della partita sarà il signor ​Adalberto Fiero della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti ​Domenico Castro di Livorno e Nicola Morea di Molfetta.