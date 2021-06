Dopo la sconfitta contro la Spal - che ha interrotto una striscia di 12 risultati utili consecutivi - c'è voglia di rivalsa. L'occasione, per la Juventus Primavera, non potrebbe essere delle migliori. Domenica mattina, infatti, i ragazzi di Bonatti scenderanno in campo a Volpiano per affrontare il Torino nel Derby della Mole di categoria. A fischiare l'inizio del match, in programma alle 11, sarà il signor ​Mario Vigile della sezione di Cosenza, coadiuvato da ​Francesco Valente della sezione di Roma 2 e ​Emilio Micalizzi della sezione di Palermo.