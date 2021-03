A pochi giorni dalla sconfitta di misura contro la Spal, la Juventus Primavera torna in campo domani alle 17 all'Ale e Ricky di Vinovo. Sfida non banale per i ragazzi di Bonatti che saranno impegnati nel Derby della Mole contro i pari età del Torino. I granata si trovano in 14esima posizione in classifica con 13 punti, mentre la Juve è scesa al quarto posto dopo la recente sconfitta. A fischiare l'inizio del match sarà il signor Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato da Massimo Salvalaglio di Legnano e Riccardo Vitali di Brescia.