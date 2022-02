La Juventus Primavera dopo la brutta sconfitta di ieri per mano dell'Inter è pronta a tornare in campo mercoledì per la sfida di Youth League contro l'Az Alkmaar valido per gli ottavi di finale. L'arbitro della sfida sarà come deciso dall’UEFA, sarà l’austriaco Julian Weinberger. Assistenti i connazionali Weiss e Obritzberger, quarto uomo l’olandese Blank.