L’incontro programmato in questa settimana si è fatto attendere, quasi fino a sforare sulla tabella di marcia. Ma c’è un organigramma da definire, una rosa da costruire e una nuova stagione da affrontare. Per questo,Ci sarà il rinnovo sul contatto, dunque. Il precedente era in scadenza il 30 giugno 2023, quello nuovo allontana la data di un anno. Una nuova stagione alle porte per l’allenatore e leggenda bianconera, Paolo Montero. Gli obiettivi restano gli stessi: valorizzare il parco talenti – tra quelli che sono cresciuti nel vivaio e chi si aggiungerà in questa stagione, come Bruno Martinez Crous -, e provare a raggiungere la post season del campionato italiano.