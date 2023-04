La Lega Serie A ha comunicato date e orari degli anticipi e posticipi del campionato, per quanto riguarda la 14^ e la 15^ giornata di ritorno. Ladi Paolo Montero scenderà in campo contro ilsabato 13 maggio alle 11.00 e contro ilmercoledì 17 alle 14.00, nel primo caso a Vinovo e nel secondo in trasferta nel Lazio. Prima, però, i bianconeri sono attesi dalle sfide contro la Roma e il Lecce.