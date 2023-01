Il portiere della Juventus Primaveraha concesso un'intervista al sito della società bianconera in vista della gara contro il. Queste le parole:"Si sa, riprendere a giocare partite dove ci sono in palio punti dopo una sosta così lunga è sempre una grande incognita. Lo è per i giocatori di Serie A e lo sarà anche per noi. Io, però, sono davvero fiducioso perchè questo gruppo ha una grande forza mentale, oltre che fisica e tecnica, e lo ha dimostrato nei mesi scorsi. Non sarà semplice, lo sappiamo, ma siamo sufficientemente maturi per affrontare questa situazione anomala e soprattutto partiremo tutti “da zero”, anche le altre squadre. Siamo fiduciosi in vista di questa ripresa anche per l’attenzione che ha avuto il Mister in queste settimane, in ogni singolo momento in cui siamo stati insieme. Ci ha sempre chiesto il massimo e ha puntato tanto sull’approccio mentale alle gare che ci attenderanno. Anche e soprattutto per questo motivo siamo tranquilli e le amichevoli che abbiamo disputato ci hanno sicuramente permesso di ritrovare il ritmo partita"."Per me l’esordio in Youth League è stato speciale. Giocare in una competizione così prestigiosa, contro avversari di livello assoluto, mi ha permesso di alzare ulteriormente l’asticella. È stata un’esperienza fantastica in ogni suo aspetto. È chiaro, però, che una volta in campo le emozioni devono lasciare spazio soltanto alla concentrazione. Ciò che conta di più, però, deve essere il mio atteggiamento: una partita di campionato devo prepararla nello stesso modo di una partita di Youth League. Non deve avere importanza il blasone della competizione perchè il mio obiettivo deve essere quello di dare il massimo sempre, in qualsiasi partita e contro qualsiasi avversario. Soltanto così potrò continuare il mio percorso di crescita in questo Club"."Purtroppo sapevamo che dopo l’operazione Simone (Scaglia) si sarebbe dovuto fermare diversi mesi. Tutti noi lo aspettiamo quanto prima. Chiaramente, vista la sua assenza, giocherò ancora più partite in questo 2023, ma questo aspetto non mi spaventa. Anzi, sono felice di poter difendere la porta della Juventus nel migliore modo possibile. Sarà una sfida davvero molto stimolante".