#Under19, vittoria nel torneo di Aesch contro la @lafabricacrm ! 1-0, rete di Moreno Oggi FINALE contro il Palmeiras! Forza ragazzi! #JuventusYouth pic.twitter.com/Qki48kcWqb — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 3, 2019

Lacontinua a far sognare nel torneo di Aesch, cui sta prendendo parte in questi giorni in Svizzera. Dopo aver superato agevolmente il girone eliminatorio, la squadra Under 19 bianconera ha. Nella giornata di oggi è prevista la finale, contro il Palmeiras, già superato nel girone dalla squadra di Lamberto Zauli. Che, senza dubbio, ha iniziato al meglio la sua avventura a Torino.