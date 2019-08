#Under19, oggi allenamento congiunto con il Borgosesia.

4-1 per i bianconeri, i marcatori: 4' Sene, 16' Penner, 29' Stoppa, 65' Da Graca, 67' Bernardo (B)#JuventusYouth pic.twitter.com/NtA4IGp9ey — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 10, 2019

Laha vissuto un intenso allenamento nella giornata di oggi, in sessione congiunta con i ragazzi del. Dopo il lavoro atletico, è stato tempo di una partitella contro la squadra di Serie D. I giovani bianconeri hanno vinto per, grazie ai gol dinei primi 65 minuti, prima del gol successivo di Bernardo da parte degli avversari di giornata. Insomma, un altro test positivo per gli uomini di Lamberto Zauli, in vista dell'inizio della prossima stagione.