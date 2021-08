Alessandro, nuovo difensore della, ha salutato gli ex compagni e il, di cui era il capitano nell'Under 17: "Un abbraccio a tutti i miei compagni e ai mister con cui ho condiviso questi otto anni.Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me e che mi hanno aiutato a crescere sia come persona che come giocatore.È stata un’esperienza bellissima che porterò per sempre nel mio cuore. Ora il mio sogno continua con colori diversi."