Impegni in Nazionale in vista per cinque giocatori della Juve Primavera, chiamati "a raccolta" dalle rispettive selezioni per le partite previste in questa prima parte di stagione estiva. Come riportato dal sito ufficiale bianconero, Nzouango è stato convocato con l'U19 francese per le sfide a Israele, mentre Solberg dalla Svezia per il Torneo di Lisbona (in programma dall'8 al 15 giugno). Ancora, Dellavalle e Hasa sono stati scelti per lo stage dell'Italia Under 18, e Strijdonck è con l'Olanda per tre partite della Nazionale Orange Under 19.