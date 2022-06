L'attaccante dellaAnge Josueha dedicato un post sul suo profilo Instagram per la conclusione della stagione. Queste le sue parole:"È stata una season incredibile, abbiamo fatto grandi cose, abbiamo fatto la storia, ho avuto l’onore di stare affianco a dei veri guerrieri, nessuno di noi si è mai dato spacciato prima di ogni gara, abbiamo dato sempre tutto tutti in ogni occasione. Siamo arrivati sempre ad un piccolo passo dei nostri obbiettivi, siamo tra i primi in Italia e al livello europeo, abbiamo voluto sempre di più da noi stessi e non ci rimpiangiamo nulla. Infinite grazie a chi ci è sempre stato sia a motivarci che ha darci contro perché tutto ci ha aiutato a migliorare, nel bene e nel male sono stato con un team di alto livello. Auguro ad ognuno di noi di prendere le giuste decisioni per il futuro. Forza Giuve!!!"