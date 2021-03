La Juventus Primavera è impegnata sul campo Ale e Ricky di Vinovo nella sfida ai Campioni d'Italia in carica dell'Atalanta. Con una vittoria, la squadra di Bonatti accorcerebbe la classifica. L'occasione arriva dalla vittoria della Sampdoria contro l'Inter che ha impedito ai nerazzurri di salire al primo posto. La situazione attuale, quindi è: Roma 31, Sampdoria 31, Inter 29, Juventus 24. Inter e Sampdoria, ovviamente, hanno una partita disputata in più. I giovani bianconeri, con una vittoria e nonostante i punti persi in precedenza, potrebbero rientrare a pieno titolo nella sfida scudetto.