Dopo la pesante sconfitta subìta contro il Cagliari, torna oggi in campo la Juventus Primavera per affrontare il Cesena e dare il via alla volata finale con vista sull'obiettivo playoff. Ancora diverse le assenze tra le fila di mister Montero che, però, potrà contare su de elementi scesi dalla Next Gen: Nzouango e Bonetti.: Vinarcik; Bassino, Citi, Nzouango; Maressa, Doratiotto, Bonetti, Moruzzi; Anghelè, Mancini, Mbangula. A disp. Fuscaldo, Valdesi, Dellavalle, Turco S., Nonge, Biliboc, Finocchiaro. All. Montero: in attesa: Sig. Niccolò Turrini, della Sezione di Firenze