La Juventus torna a vincere dopo 6 giornate e mette in cassaforte tre punti preziosi per la rincorsa ai playoff. Super Anghelé autore di una doppietta nel finale, ottima anche la prova dell'altro marcatore, Mancini.LE PAGELLEVINARCIK 6 – Luci e ombre: sbaglia sul gol di Polli, ma è decisivo in positivo in più di un’occasioneNZOUANGO 6 – Nell’azione del gol di Polli si fa saltare troppo facilmente, più bravo in altre occasioniCITI 6 – Qualche imprecisione, ma anche buone coperture e interventi decisivi (Dal 65’ DELLAVALLE 6 – Entra bene, aiuta a chiudere ogni spiraglio)BASSINO 5.5 – Sul gol di Polli perde le misure della marcatura. In ogni caso, una conferma: dalla prossima stagione prenota un posto da protagonista nella Juve Primavera (Dal 65’ TURCO 6 – Minuti positivi sulle gambe)MARESSA 5.5 – Si vede poco, non incide (Dal 78’ VALDESI sv)DORATIOTTO 6 – Gara ordinata, senza particolari spunti. Comunque in crescita in questa parte finale di stagione (Dal 60’ NONGE 6 – Quando c’è si vede e fa la differenza, anche con i giri del motore al minimo)BONETTI 6.5 – Lo mette in chiaro da subito: il padrone del centrocampo oggi è luiMORUZZI 6.5 – L’assist ma non solo: ottima provaANGHELE’ 7.5 – Dialoga bene con Mancini, poi è decisivo nel finale con una doppiettaMANCINI 6.5 – Sempre più bomber, sempre più punto di riferimento per questa Under 19. Peccato, però, perché in un paio di occasioni doveva essere più precisoMBANGULA 6.5 – Quando lasca la frizione e apre l’acceleratore, la difesa cesenate non può far altro che guardarlo sgasare (Dal 78' FINOCCHIARO 6.5 - Entra e serve un assist. Di questo ragazzo classe 2006, presto, se ne sentirà parlare)All. MONTERO 6.5 – La sua Juve torna a vincere e si dimostra potenzialmente letale in avanti. Dietro rimangono i soliti problemi, ma oggi contavano i 3 punti per la rincorsa playoff