L'attaccante dellaLeonardoha parlato ai microfoni di JTV dopo la bella vittoria dei bianconeri contro la, firmata proprio da un suo gol. "E' un momento buono per me, ora cercherò di ripetermi anche nelle prossime gare", le sue dichiarazioni. "Oggi avevo parlato con il preparatore dei portieri, abbiamo discusso sull'importanza di andare sulle respinte degli avversari, poi serve anche la cattiveria giusta in questi momenti, ma io ci sono riuscito. Non è stato facile recuperare e tornare al ritmo giusto, ma grazie all'allenamento quotidiano, giocando piano piano, mi sono rimesso in forma".