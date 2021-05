Quella della Juventus Primavera è una stagione di altissimo livello. La squadra guidata da Andrea Bonatti si trova oggi al quarto posto in classifica - in piena zona playoff - a soli tre punti dalla vetta. A lottare, lì per le zone alte della classifica, c'è anche la Roma guidata da Alberto De Rossi. Proprio i giallorossi, a fine stagione, cambieranno guida tecnica. Secondo quanto riporta calciomercato.com, ci sarebbe un nome nuovo indicato come suo prossimo erede: si tratta di ​Ivan Javorcic, allenatore della Pro Patria eliminata ieri dai playoff di Serie C proprio dalla Juve Under 23.