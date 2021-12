Saràdella sezione di Pisa a dirigere la sfida tra lae il, in programma martedì 21 dicembre alle 12:30 e valida per il 14° turno del campionato. I suoi assistenti saranno(Seregno) e(Cesena).Iacobellis, in stagione, ha arbitrato: 5 in Serie C, 2 in Primavera 1, 1 in Coppa Italia Primavera, in Coppa Italia Serie C e in Primavera 2b.Ha diretto la, ma l'Under 23, in un'occasione: primo turno di Coppa Italia di Serie C, il 22 agosto scorso, contro la Pro Sesto. La partita è stata vinta dai bianconeri diper 3-2, dopo i tempi supplementari.