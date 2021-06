di Marco Amato, inviato a Vinovo

Ultima fatica - della regular season si intende - per la Juventus Primavera che oggi alle 15 affronta il Cagliari tra le mura amiche di Vinovo. Ultimo turno di campionato che si giocherà in contemporanea e che vede ancora in bilico le prime posizioni di classifica, quelle che determineranno le due squadre con accesso diretto alle semifinali playoff. La Juve, in questo momento, si trova al terzo posto, con gli stessi punti della Sampdoria seconda e con due punte in meno dell'Inter capolista. I nerazzurri giocheranno contro l'Atalanta, campione in carica e squadra sempre ostica. La Sampdoria, invece, affronta il Torino, in piena corsa per evitare i playout.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-4-2): Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Mulazzi, Omic, Miretti, Turicchia; Soule, Sekulov.​ A disp. Senko, Daffara, Dellavalle, Bonetti, Sekularac, Iling-Junior, Chibozo, Cerri.​ All. Bonatti

Cagliari: (4-2-3-1): Ciocci; Zallu, Boccia, Iovu, Spanu; Conti, Desogus; Cavuoti, Luvumbo, Kouda; Contini. . A disp. D'Aniello, Fusco, Palomba, Sulis, Schirru, Del Pupo, Masala, Sangowski, Tramoni, Michelotti. All. Agostini



Arbitro: ​signor ​Ermanno Feliciani della sezione di Teramo



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



10' - De Winter anticipa tutti in area ma il suo colpo di testa termina di molto alto: spinge la Juve!



2' - OCCASIONE JUVE, colpo di testa ravvicinato di Sekulov su cui è reattivo Ciocci



1' - Fischio d'inizio del match: comincia l'ultima partita di regular season