di Marco Amato, inviato a Vinovo

La Juve Primavera batte il Cagliari 2 a 0. Partita dominata dalla squadra di Bonatti che, a sprazzi, ha fatto vedere un calcio di altissimo livello. Un modo ottimo per chiudere la regular season e approcciare i playoff.



GAROFANI 6 – Qualche problema con palla tra i piedi, quando deve difendere la porta, però, non teme rivali



LEO 6.5 – Chiude ogni spiraglio in fase difensiva e spinge con costanza, creando diverse occasioni pericolose



DE WINTER 7 – Comanda la difesa con grande autorevolezza, sempre puntuale negli interventi (Dall'85' DELLAVALLE s.v. - Pochi minuti per maturare esperienza)



NZOUANGO 7 – Seconda partita consecutiva di altissimo livello, insieme a de Winter stanno formando una coppia su cui Bonatti può puntare ciecamente



NTENDA 6 – Ottimo il suo cross in occasione dell'1 a 0, per il resto oggi soffre molto in copertura e spesso cede il passo al diretto avversario



MULAZZI 6.5 – Meno brillante rispetto alle ultime uscite, nonostante questo è attento dietro e bravo a seguire l'azione in fase offensiva, come in occasione dell'assist a Miretti (Dall'85' CHIBOZO s.v. - Entra e si divora un gol, non un grande periodo di forma il suo)



OMIC 7 – Costruisce una diga a centrocampo, il messaggio è chiaro: di qui non si passa! Partita di grandissima sostanza e qualità



MIRETTI 7.5 – Gioca con il pallone incollato ai piedi e (Dal 70' SEKULARAC 6 - Corre, si sbraccia, ha voglia di far valere i minuti che Bonatti gli mette a disposizione)



TURICCHIA 6.5 – A centrocampo è il meno appariscente, ma il suo contributo in interdizione permette alla Juve di schiacciare il Cagliari e interromperne ogni velleità di ripartenza



SOULE 7 – Riscatta una prima parte di gioco insufficiente con il gol che sblocca il risultato e il contributo prezioso all'azione del 2 a 0 (Dal 70' BONETTI 6 - Un'ultima parte di match giocata al trotto)



SEKULOV 5.5 – Bonatti gli chiede di "strappare", ma oggi le sue accelerazioni non impensieriscono la difesa avversaria (Dal 57' ILING 6 - Alterna cose buone a errori grossolani, deve trovare più equilibrio)



All. BONATTI 7 - L'azione che porta al 2 a 0 è il manifesto in movimento dell'idea di gioco e dell'identità che è riuscito a dare alla sua squadra