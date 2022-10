Dopo il passo falso id Bologna, non poteva esserci risposta migliore. La Juventus Primavera di Montero batte nettamente il Cagliari e fa vedere tutte le proprie qualità, i punti di forza. Come la Casa Reale inglese, mette in mostra i gioielli di famiglia, ben protetti da una teca: guardare ma non toccare. Tre punti che permettono ai giovani bianconeri di tornare in vetta alla classifica, in attesa del Frosinone.- A lungo spettatore non pagante, ma quando impegnato fa bella figura- Testa basa, avanti e indietro per tutta la partita: una spina nel fianco della difesa sarda- Dà sicurezza a tutto il reparto, concentrato e preciso negli interventi, poche le sbavature- Difensore goleador, lo riconferma anche questo pomeriggio. Mette in fila l'ennesima prova convincente, è una certezza (Dal 46'- Buone coperture)- Arriva puntualmente sul fondo e i cross sono biglietti di sola andata per i compagni, in direzione rete (Dal 70' MORLEO sv)- Sempre preciso nello sventagliare da una parte all'altra del campo, troppo lezioso in alcune occasioni- "La potenza è nulla senza il controllo". Girato oggi, quello spot pubblicitario, userebbe il centrocampista della Juve come testimonial (Dal 53'- Entra con lo spirito giusto)- Trova la sua comfort zone tra le linee dei rossoblù, lì dove non riescono mai a prenderlo, lì dove spezza in due la barriera difensiva- Ottimo nel dialogare con i compagni e rendere fluida la manovra, trova la gioia del gol nel finale- Prestazione che lancia un messaggio, che mette in crisi Montero: per lo slot da attaccante c'è anche lui- Dopo il gol del 4 a 0 la tribunetta di Vinovo si alza in piedi ad applaudirlo. Nel mentre inventa una nuova forma di intrattenimento, un po' ballerino un po' prestigiatore: si muove leggiadro sulle punte, nasconde palla agli avversari, incanta (Dal 53' TURCO 7 - Entra con la voglia di migliorare il proprio score, ci riesce, c'erano pochi dubbi)- Non c'era risposta migliore dopo il passo falso di Bologna, non c'era messaggio migliore da mandare al Benfica, prossima sfidante