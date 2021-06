IL TABELLINO



Juventus-Cagliari: 2-0



Marcatori: (Soulé 45', Miretti 52')



Juventus (4-4-2): Garofani; Leo, De Winter (Dellavalle 85'), Nzouango, Ntenda; Mulazzi (Chibozo 85'), Omic, Miretti (Sekularac 70'), Turicchia; Soule (Bonetti 70'), Sekulov (Iling-Junior 57').​ A disp. Senko, Daffara, Cerri.​ All. Bonatti 8-15 10-14

Cagliari: (4-2-3-1): Ciocci; Zallu, Boccia, Iovu, Spanu; Conti (Del Pupo 46'), Desogus (Tramoni 54'); Cavuoti (Schirru 58'), Luvumbo, Kouda (Masala 70'); Contini. . A disp. D'Aniello, Fusco, Palomba, Sulis, Sangowski, Michelotti. All. Agostini



Ammonizioni: (Kouda (C), Ntenda (J), Luvumbo (J))



Arbitro: ​signor ​Ermanno Feliciani della sezione di Teramo