Buona la prima! LaPrimavera debutta in campionato con una vittoria per 3 a 1 sul, tra le mura amiche di Vinovo. Buona la prestazione dei bianconeri che, seppur debbano ancora trovare l’amalgama e si vede, dimostrano di avere qualità e un potenziale offensivo che poco ha da invidiare rispetto a quello della passata stagione. Se la squadra ditroverà continuità, i playoff sembrano essere davvero alla portata, nonostante la squadra giovane, e senza 2004…VINARCIK 7.5 – Decisivo in più di un’occasione, ha grandi meriti nella vittoria odiernaMARTINEZ CROUS 6 – Non sempre preciso, ma nel complesso efficaceDOMANICO 5.5 – Sul gol del Cagliari, Caddeo gli passa dietro e non se ne accorge. Qualche sbavatura di troppoGIL PUCHE 6 – Come il resto del terzetto, anche lui trema più di una volta. Dimostra, però, una buona propensione nella prima costruzioneTURCO 6.5 – Riserva di ossigeno infinita, è ovunque sulla destra (Dal 64’ SAVIO 6.5 – Entra, segna e di fatto chiude il match)OWUSU 6.5 – Bene nelle due fasi, seppur con qualche erroreRIPANI 7.5 – Conferma le buone impressioni della passata stagione e rilancia. Gol e assist alla prima, prestazione da leaderPAGNUCCO 7 – Anche senza guardare, palla sul binario di sinistra e sei sicuro di trovarlo: con i tempi giusti, sempre. E gol alla prima in Primavera, ci sono debutti peggioriVACCA 6.5 – La testa tra le nuvole per sognare giocate che sul campo vede solo lui, ma a volte si perde nell’etere. Se trova il giusto equilibrio è un potenziale crack (Dal 64’ SCIENZA 6.5 – Non trova l’eurogol per una questione di centimetri, qualità e spunto)DI BIASE sv – Esce dopo 13’ per un infortunio al ginocchio sinistro. Ingiudicabile, solo in bocca al lupo (Dal 13’ SRDOC 6.5 – Guida la transizione che porta al gol di Pagnucco. Prima vera partita in bianconero dopo una stagione sfortunata, le impressioni sono buone (Dal 72’ FLOREA sv)ANGHELE’ 6 – Più sacrificio che pericolosità offensiva. Serve anche quello, ma può dare di più (Dal 64’ FINOCCHIARO 6.5 – Uno dei più attesi tra gli ex Under 17: non tradisce, entra e serve un assist)All. MONTERO 6.5 – Manca quel qualcosa che arriverà con il tempo, con il lavoro quotidiano in gruppo e con la maggiore conoscenza tra tutti i calciatori. Ma le basi sembrano buone e il potenziale offensivo di alto livello. Qualcosa da registrare in difesa.