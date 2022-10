Jean-Claudesubito titolare. Buone notizie per il difensore bianconero classe 2002, rimasto a lungo lontano dal campo a causa di un brutto infortunio. Oggi il francese dellaè stato aggregato allaper la sfida contro ilproprio per consentirgli di mettere un po' di minuti nelle gambe, con Paoloche ha deciso di lanciarlo dal primo minuto. Una bella occasione per lui, che sembra essersi finalmente lasciato alle spalle i problemi fisici.