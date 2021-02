Alle 13 al Centro di Formazione Suning andrà in scena il big match del campionato Primavera 1 tra Inter e Juventus. Alla partita non prenderà parte una delle colonne della squadra bianconera: Cosimo Marco Da Graca. L'attaccante, autore di due reti nell'ultimo match, era uscito zoppicante proprio alla fine della partita contro il Bologna. Per questo non è comparso nella lista dei convocati e non potrà dare una mano in campo ai suoi compagni. Nonostante fosse tra i convocati, non va in panchina Riccio ancora in fase di recupero dopo un infortunio.