Le parole di Andrea, centrocampista della- "Giocare partite internazionali così è molto bello ed emozionante. Mi sono sentito molto bene perché siamo riusciti a fare molto bene, non nella prima, ma nelle due seguenti. La partita di martedì è stata decisiva perché abbiamo passato il turno e vorremmo passare per primi"- "Normale cambiare ruolo, ha deciso mister Bonatti, mi ha dato tempo per pensarci e io ho subito detto di sì. Più ruoli faccio e più questo mi può aiutare a crescere"- "Mi ha insegnato molto, a non mollare mai a cercare di vincere sempre. Da quando sono arrivato ho imparato a trattenermi in alcune situazioni di gioco, ad essere più pulito. Sono migliorato dal punto di vista della disciplina e nel pensare le giocate"- "Vorrei migliorare dal punto di vista difensivo, perché serve nel mio nuovo ruolo . Gestire meglio i momenti della partita"- "Giocare nella squadra della mia città è molto importante, anche per chi mi circonda. Per fortuna io li vedo tutti i giorni, non è lo stesso per i miei compagni di squadra. Segnare nel Derby è molto bello, una soddisfazione enorme"- "Mi ispiro a Ibrahimovic, per mentalità e carattere"- "Squadra molto forte, hanno iniziato bene il campionato, fa molti gol e concede poco, dovremo essere bravi a ripetere la gara contro lo Zenit"