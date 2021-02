di Marco Amato, inviato a Vinovo

Andrea Bonatti, al termine della gara persa per 4 a 1 contro la Sampdoria, ha commentato la prestazione della Juve Primavera:



"Gli avversari sono stati più cinici di noi. Noi abbiamo pagato caro alcuni errori di inesperienza. La nostra filosofia è valorizzare i giovani, ci vuole coraggio e deve essere acquisita l'esperienza. Adesso mi aspetto che la squadra interiorizzi tutto ciò che non ha funzionato e si riparta con positività. I ragazzi stanno crescendo e un errore ci può stare. Possiamo essere più lucidi nella gestione del pallone, soprattutto con chi ha più esperienza, i più giovani portano freschezza. Avevamo sue 2004 in campo: la società crede in loro e ci è sembrato opportuno schierarli. Hanno fatto bene".