L'allenatore della Juve Primavera Andrea Bonatti ha parlato ai canali ufficiali del club dopo lo storico passaggio della squadra bianconera ai quarti di Youth League. Ecco il suo commento: "Un traguardo storico per il Club, siamo orgogliosi di rappresentarlo. La giornata di oggi è la sintesi di quello che facciamo nel quotidiano, cioè lavorare per essere capaci di restare concentrati, di resistere, di imparare dal passato e mantenere il sangue freddo e la lucidità. Questa vittoria è il giusto premio per una squadra che sta facendo qualcosa di straordinario, è una giornata speciale che i ragazzi ricorderanno a lungo. Siamo partiti bene, oggi, poi siamo stati bravi a non disunirci nel momento in cui siamo restati in inferiorità numerica. Il calcio toglie e dà, oggi siamo stati ricompensati. Adesso ci prendiamo tutte le emozioni che è normale provare, e quando sarà passata continueremo a crescere, abbiamo una partita di campionato impegnativa fra pochi giorni; poi ripenseremo a questa competizione con orgoglio".