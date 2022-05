Il tecnico della Juve Primavera Andrea Bonatti ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la sconfitta nella semifinale dei playoff scudetto contro la Roma.



IL MATCH - "Questo gruppo ha fatto una stagione straordinaria. Anche oggi, nonostante dovessimo vincere, fosse tutto più complicato e il risultato sia stato frutto di episodi sfortunati, la squadra ci ha provato fino alla fine con orgoglio e coraggio. Non ho niente da dirgli, si chiude una stagione meravigliosa con emozioni intense, abbiamo portato il nome della Juve ad alti livelli anche in Youth League. Con la Roma in Coppa Italia siamo usciti all'ultimo rigore, uguale con il Benfica che poi ha stravinto la finale. Abbiamo fatto un cammino ricco di emozioni e soddisfazioni, abbiamo visto la crescita di tanti elementi del gruppo che poi è il nostro obiettivo". DIRIGENZA IN TRIBUNA E FUTURO - "Non lo so, ne parleremo. In questo momento c'è da fare un bilancio onesto e leale di quello che abbiamo vissuto con grande trasporto emotivo. Sono orgoglioso dei ragazzi che hanno fatto una stagione incredibile. Abbiamo giocato 75 partite in un anno e mezzo, tutto concentrato anche a causa del Covid, ma i ragazzi non hanno mai mollato nelle difficoltà, devo ringraziarli davvero di cuore".