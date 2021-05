Questo pomeriggio alle 17 la Juve Primavera affronterà il Bologna in un turno infrasettimanale del campionato molto importante. La lotta per i primi posti è apertissima e i bianconeri si trovano lì a battagliare per la testa. Bonatti può sorridere, nella lista dei convocati ci sono 3 rientri importanti: il lungo degente Pisapia, de Winter e Da Graca.

Questa la lista completa: ​Bonatti, Cerri, Chibozo, Cotter, Daffara, Da Graca, De Winter, Fiumanò, Garofani, Iling, Leo, Miretti, Mulazzi, Ntenda, Nzouango, Omic, Pisapia, Riccio, Sekularac, Sekulov, Senko, Soule, Turicchia.