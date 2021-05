di Marco Amato, inviato a Vinovo

Il tecnico della Juventus Primavera Andrea Bonatti ha commentato a fine match il pareggio per 2 a 2 contro la Roma: "Una buona prestazione, sotto tanti punti di vista. Siamo stati lucidi e freddi fino alla fine e siamo stati giustamente premiati. prendiamo questo pareggio, contro un avversario di valore, con soddisfazione, anche se resta il rammarico per come abbiamo subìto i due gol. Mi piace lo spirito del gruppo e il senso di appartenenza"



DA GRACA - "Abbiamo una sistema e ci sono delle priorità e quindi abbiamo optato per il cambio nell'intervallo in modo che possa essere disponibile, se dovesse servire, domani"



CERRI - "Gli avevo pronosticato il gol"



RIENTRO DI CHIBOZO - "In quel momento, con spazi stretti, c'era bisogno di rapidità e tecnica, abbiamo accelerato i tempi di inserimento, però non c'era da fare una partita dispendiosa, serviva un pizzico di euforia e siamo contenti di come si sia espresso"



CLASSIFICA - "La classifica la guardo, ma non ci penso. La guardo per vedere a che livello siamo, ma affrontiamo il campionato partita dopo partita, per vedere lo sviluppo della squadra. Dobbiamo limare degli errori perché una squadra completamente matura non può concedere i gol che abbiamo concesso oggi"



APPROCCIO - "Se si guardano i minuti in cui abbiamo preso gol, potrebbe sembrare che abbiamo sbagliato l'approccio all'inizio dei due tempi. Ad inizio partita, non eravamo completamente sporchi, ci abbiamo messo un po' a comprendere che ci volesse anche altro. Nel secondo tempo no, abbiamo concesso un gol su una disattenzione madornale che ci deve far riflettere"