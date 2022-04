Il tecnico della Juventus Primavera Andrea Bonatti ha commentato ai microfoni di JuventusTv la prestazione di oggi contro il Benfica. Queste le sue parole:



PAROLE - "Siamo amareggiati. Questa amarezza come dicevo ai ragazzi, ce la prendiamo tutta: è la vita. Dall'altro lato siamo anche davvero orgogliosi, oggi non ho nulla da dire e da recriminare abbiamo iniziato la partita in un modo che avrebbe steso chiunque, e poi passo dopo passo siamo riusciti a rientrare, prima con la traversa di Chibozo, poi nel secondo tempo con i gol. Fa parte di un percorso di crescita fondamentale per i ragazzi e ci portiamo a casa un grande orgoglio".