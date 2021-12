Andrea Bonatti, allenatore della Juventus Primavera, ha commentato così lo splendido risultato in Youth League nella partita contro il Malmö: "Ennesima buona prestazione per il gruppo; un risultato meritato, abbiamo coinvolto tanti ragazzi, e le sensazioni sono positive: questo cammino è per noi una crescita importante. Siamo anche molto felici per l’esordio di Anghelè, ma tanti oggi hanno fatto bene. Adesso dobbiamo fare un cambio di mentalità anche in campionato, capendo che ogni anno bisogna avere un’apertura mentale speciale, facendo sempre prestazioni convincenti, limando i dettagli che ci permettono di crescere e con la giusta fiducia."