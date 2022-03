L'allenatore della Juve Primavera Andrea Bonatti ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria della sua squadra contro il Genoa. Ecco il suo commento: "Quella di oggi è una vittoria pesantissima. Questi ragazzi sono semplicemente straordinari perché hanno la capacità di ricaricarsi in poco tempo e non è assolutamente scontato. Hanno dimostrato un carattere infinito, sapendo soffrire, e sono orgoglioso di quanto fatto oggi. Il cammino che stiamo portando avanti è strepitoso. Abbiamo iniziato dopo la sosta natalizia con un calendario molto fitto e questi ragazzi dimostrano di tenerci e di voler continuare a crescere. La partita di martedì l’avevo definita la partita della maturità per il tipo di prestazione, quella di oggi lo è stata altrettanto per l’attitudine mentale che si è vista".