Andrea Bonatti, allenatore della Juve Primavera parla al sito ufficiale del club bianconero dopo la sconfitta per 5-2 contro il Novara in amichevole: ​"È stato un buon test contro un avversario di assoluto valore. La gara ha mostrato un po' tutte le caratteristiche di questo gruppo: c'è qualità e un po di fragilità al cospetto di avversari con fisicità superiore. Siamo soddisfatti per quanto mostrato, gli aspetti negativi rappresentano un'opportunità di miglioramento".



SODDISFATTO - "L'inizio di preparazione è stato assolutamente positivo, i ragazzi hanno grande disponibilità e partecipazione e applicano con piacere le proposte, all'interno delle quali utilizzano le loro qualità individuali che gli permettono di esprimersi al meglio. Questo è positivo per approcciarci con fiducia a questo inizio di campionato, con il calendario che ci mette subito di fronte a una sfida importante. Iniziare contro la squadra campione d'Italia da due anni consecutivi sarà uno stimolo".