Il commento di Andrea Bonatti, allenatore della Juventus Primavera, dopo il pareggio per 1-1 col Sassuolo: "Quella di oggi è stata un’ottima prestazione, matura, solida e compatta ed erano le condizioni che oggi dovevamo mettere in campo per uscire con risultato positivo da questa trasferta insidiosa. Siamo andati vicinissimi alla vittoria contro una squadra che in casa non ha ancora perso una partita. Resta un po’ di amarezza per non essere riusciti a portare a casa l’intera posta in palio e per avere subìto il gol del pareggio in un momento nel quale non stavamo correndo pericoli, ma siamo soddisfatti della maturità con la quale abbiamo affrontato questo incontro".