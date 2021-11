Le parole dell'allenatore Andrea Bonatti, nel post Juve-Genoa: "Prestazione di un valore immenso, 3 partite fuori casa del Genoa 3 vittorie, squadra solida alla quale abbiamo concesso niente e abbiamo creato tanto. Prestazione eccezionale, soprattutto perché arriva dopo la Youth League. Questo gruppo non molla mai, un gruppo da elogiare costantemente, mi riescono a sorprendere. Percorso di crescita accelerato di questo gruppo"SPAZIO PER TUTTI - "Non regalo nulla, sono intellettualmente onesto"CITI - "Vi racconto un aneddoto, ieri Citi non ha fatto una gran rifinitura, più che uno scambio di vedute un monologo da parte mia. Stessa cosa era avvenuta con Iling e anche in quel caso la risposta era stata eccezionale. Questo è gratificante, perché vuol dire che ci sono relazioni importanti in questo gruppo"PAUSA - "Il gol arrivato all'ultimo poteva darti energie e spinta, anche vero che arriviamo da tante partite. Dopo la pausa è sempre difficile ripartire. Orgogliosi che ci siano 12-13 ragazzi che andranno in nazionale, percorso positivo di Juventus"CRESCITA - "Margini enormi, a parità di momento, con le dovute proporzioni dovute alla pausa Covid, questo gruppo è un po' più avanti rispetto a quello dell'anno scorso. Ma non è detto che sappia raggiungere il livello di qualità del gruppo dell'anno scorso nella seconda parte di stagione"BONETTI - "Due partite matura, solide, lui che è sempre stato considerato un attaccante indolente ha sfoderato due prestazioni matura, è un riconoscimento. Deve migliorare in un po' di cose, ma lo ringrazio perché si è messo in gioco, il percorso è all'inizio"OMIC - "La fascia di capitano è una responsabilità non per tutti, ci rappresenta e lui lo fa nel migliore dei modi"SOULE' - "Convocazione che è sua, un riconoscimento suo. Lo prende attraverso un lavoro condiviso. Gratificante per chi ha contribuito. Un ragazzo con un'attitudine in allenamento straordinaria, ascolta tanto si mette in gioco, ha un buon carisma. La mia opinione è che non ci sono cliché con le tappe, il segreto è essere sensibili nel capire le tappe di ognuno. C'è chi può bruciare le tappe, chi deve fare un percorso più lungo, chi va aspettato, chi va forzato. Ognuno ha il suo percorso, ho sempre lottato per queste cose, è corretto avere una mentalità aperta"