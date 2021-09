Le parole di mistera Juventus Tv: "L’unico aspetto non opinabile nel calcio è il risultato, di conseguenza ce lo prendiamo con grande amarezza per quanto prodotto. Anche in inferiorità numerica abbiamo espresso il nostro gioco e questo è sicuramente un aspetto positivo. La squadra è stata brava a rimanere dentro la partita e trovare a più riprese l’occasione per andare in vantaggio, facendo la partita con equilibrio e maturità. Siamo stati precipitosi nel momento in cui abbiamo ristabilito la parità numerica, abbiamo sprecato due occasioni e poi alla fine abbiamo perso la gara. Come ho detto c’è rammarico perché noi cerchiamo di vincere tutte le partite che affrontiamo, è una mentalità che ci portiamo via perché ci contraddistingue"