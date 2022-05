L'allenatore della Juve Primavera Andrea Bonatti ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio contro il Sassuolo (2-2), che ha regalato ai bianconeri l'accesso ai playoff scudetto. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo molto soddisfatti per la tenuta mentale, la partecipazione collettiva e il sacrificio che hanno dimostrato i ragazzi in campo questo pomeriggio. Oggi abbiamo optato per diversi cambi in avvio di ripresa, a dimostrazione del coinvolgimento da parte di tutto il gruppo, e la risposta è stata ottima. Usciamo con un punto preziosissimo su un campo difficilissimo dove nessuna delle squadre in testa alla classifica è riuscita a vincere. Abbiamo affrontato una squadra molto fisica come il Sassuolo, dimostrando tutto il nostro valore, e torniamo a Torino con grande consapevolezza affidandoci sempre alla solidità di un gruppo che va oltre le fatiche di una stagione incredibilmente densa di impegni per meriti acquisiti. In più questo pareggio assume un significato ancora più speciale perché ci permette di raggiungere matematicamente i play-off Scudetto con due giornate di anticipo e penso che anche questo traguardo sia la dimostrazione concreta del grande percorso compiuto dai ragazzi in questa stagione".