Nonostante una buonissima prestazione complessiva, la Juve Primavera non è riuscita ad andare oltre lo 0 a 0 contro l'Inter. Dal campo, dal punto di vista del gioco, sono arrivate ottime notizie per Bonatti. Quelle brutte arrivano dall'infermeria: al 12' i bianconeri sono stati costretti a operare il primo cambio per far uscire l'esterno basso Daniel Leo. Le immagini non sono state confortanti, il calciatore ha appoggiato male il piede e la caviglia si è girata in modo innaturale. Nei prossimi giorni si conoscerà l'entità dell'infortunio.