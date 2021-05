di Marco Amato, inviato a Vinovo

Il mister della Juve Primavera Andrea Bonatti è intervenuto nel post Juve-Inter: "C'è soddisfazione per la prova matura, solida ed equilibrata. Amarezza perché è mancata la stoccata finale. C'è stato qualche episodio dubbio, ma dovevamo tirare fuori qualcosa in più, al cospetto di una squadra ben strutturata, la miglior difesa del campionato. Oggi dovevamo dare una prova di maturità e continuità, senza subire la fisicità. I ragazzi hanno fatto una prova di sostanza"



MIGLIORI DEL CAMPIONATO - "Dobbiamo limare ancora qualcosa, sono concreto e se i numeri dicono che non siamo davanti è perché altri hanno fatto meglio. Stiamo facendo un percorso virtuoso, che coinvolge tutti e permette la crescita di tutti. Ci giochiamo la possibilità di entrare direttamente alle finali. Senza, però, perdere di vista l'obiettivo che è verificare quotidianamente se il percorso che stiamo facendo è giusto"



ILING - "Siamo contenti che abbia fatto gol. La crescita è evidente, tanto del merito è del suo approccio quotidiano, della sua curiosità nel voler apprendere culture calcistiche differenti. Era abituato a giocare esterno a tutta fascia, oggi va anche da interno, rifinisce, va al tiro. Siamo contenti che sia riuscito a segnare" TURICCHIA - "Ci tengo a sottolineare la prestazione di Turicchia che ha giocato in una posizione non sua, facendo un'ottima partita. Sostituito per crampi come Iling e Soulé"



FUTURO - "Non ho idea di cosa ci riserverà il futuro, vale per tutti. Siamo concentrati sulla missione di quest'anno. Il gioco che esprimiamo, oltre ad essere una filosofia aziendale, è anche il mio credo calcistico. Io so proporre questo, ma non sono monotematico. Questo è un gruppo che va ad alimentare le qualità nel palleggio, nel dinamismo della costruzione, con una squadra diversa farei magari altre cose"