Mister Andreaè intervenuto ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta dellasul campo dell'Hellas (0-2 il risultato finale). "Ilha fatto ottime prestazioni negli ultimi periodi, sapevamo che avremmo affrontato una squadra che non meritava la sua classifica", le dichiarazioni del tecnico bianconero. "Noi non abbiamo fatto una buona prestazione, è stata una partita contratta. L'amarezza è per i due episodi in cui abbiamo preso gol e concesso il raddoppio, con eccessiva facilità. Adesso pensiamo alla: uno dei motivi per cui è bello essere alla Juve è la possibilità di giocare grandi gare, ma tutto questo richiede una crescita di autostima, umiltà e concentrazione. Dobbiamo cercare di chiudere il discorso al più presto, traendo spunto anche dalla partita di oggi".