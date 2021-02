Le parole di Andrea Bonatti, tecnico della Juve Primavera, al termine della partita di campionato disputata oggi contro l'Inter, dominata ma terminata con il risultato di 0 a 0: " I ragazzi avrebbero meritato di coronare con il successo questa ottima prestazione. Non siamo stati bravi a concretizzare alcuni episodi, ma resta la soddisfazione per la prestazione offerta in un campo come questo contro una squadra che in casa è difficilissima da affrontare. Ci teniamo stretta la crescita del collettivo e proseguiamo il percorso con fiducia ed entusiasmo".