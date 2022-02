Al termine della grande gara vinta contro la Fiorentina per 4-0, l'allenatore della Juventus Primavera Andrea Bonatti ha commentato il match davanti ai cronisti presenti: "Nel primo tempo migliore prestazione stagionale? Potrebbe essere, la mettiamo nella lista. Questa partita aveva dentro tanto, la Fiorentina come noi va a uomo sulla costruzione bassa, ha palleggio e dinamismo. Per noi era importante capire se avevamo le contromisure per limitarli, inibirli. Siamo stati molto bravi. Non mi piace esaltare e dire che siamo stati perfetti, ci prendiamo cosa ci ha lasciato questa gara. In un campionato equilibrato come questo in cui può succedere di tutto, bisogna avere rispetto per tutti gli avversari. Pensare di partita in partita e concentrarsi sugli elementi tecnico-tattici. Ora bisogna recuperare qualcuno, perché siamo pochi e il calendario è fittissimo, non c'è troppo tempo per godere delle belle prestazioni come quella di oggi".



