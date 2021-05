Andrea Bonatti, allenatore della Juventus Primavera, ha così commentato la partita vinta 2-0 contro il Bologna nel tardo pomeriggio: "Siamo molto soddisfatti per questa vittoria che nasce da una gestione matura e positiva della gara. Quando c’è stato bisogno di tenere il vantaggio lo abbiamo fatto con ordine, compattezza e unione di intenti e quando c’è stato da contrattaccare in transizione lo abbiamo fatto in maniera efficace. Nel secondo tempo, in più, siamo cresciuti nella gestione del palleggio con più propositività e concretezza in fase realizzativa".