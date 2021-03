Le parole di Andrea Bonatti, mister della Juventus Primavera, al termine della partita contro l'Atalanta finita 3 a 3 . Oltre al passivo iniziale, si sommano le diverse partite che abbiamo giocato prima. Sei sotto 2 a 0 e non hai troppe energie fisiche e devi dimostrare forze mentali importanti che da una squadra così giovane non sono così scontate. Questo denota un percorso di crescita che è quello che cerchiamo., con orgoglio e coraggio mandiamo avanti una filosofia consapevoli del talento che abbiamo. Ultimamente siamo stati eccessivamente penalizzati"NTENDA - "Si porta dietro un fastidio al ginocchio che ogni tanto peggiora, ora si stacca qualche giorni e si recupereranno calciatori"CHIBOZO - "Non fa mancare il suo contributo emotivo e tutta la squadra lo aspetta. Speriamo tra 2-3settimane possa tornare ad aggregarsi nel contesto di Vinovo ma senza fretta"PIRLO E BARONIO PRESENTI A VINOVO - "La progettualità è chiara, inorgoglisce.se no poi si resta ancorati all'idea che non ci siano talenti, ma la domanda è noi cosa facciamo?"INTERVALLO - "a. Tutto parte dalla relazione che abbiamo, dal rapporto fantastico, siamo contenti"GOL PRESI - ". Abbiamo il 95% medio di passaggi corti, senza lanciare, è la media più alta di tutto il campionato. Questo è uno degli elementi formativi che portiamo avanti. Quando si prende gol è perché qualcosa non ha funzionato nel complessivo"RICCIO - "I 2 centrali hanno fatto 4 partite consecutive, l'ho cambiato perché era cotto, ha stretto i denti".